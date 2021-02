“Erbacce e detriti sommergono la necropoli di Castel d’Asso”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di un lettore: "Così un grande tesoro si sta perdendo" - FOTO

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vorrei segnalare la condizione disastrosa della necropoli etrusca di Castel d’Asso: un tesoro di grande valore che sta andando perduto.

E’ agli occhi di tutti come siano scomparse per mancata manutenzione numerose tombe sommerse da terra e detriti vari.

Castel d’Asso – La necropoli invasa dalle erbacce

Se un tempo tutte le tombe, o quasi, erano visitabili, ora il circolo rischia di chiudersi entro una ristretta cerchia di “tombe fortunate” che sono rimaste illese di fronte all’incuria.

Basterebbe solamente scavare un po’ per riscoprire una meraviglia che caratterizza il viterbese e rischia di scomparire nello stesso suolo in cui è nata.

Forse, valorizzando la Necropoli come parco naturale/archeologico, tramite anche una semplice biglietteria all’ingresso ad un costo non impossibile, la necropoli potrebbe ritornare al suo passato splendore, si potrebbe garantire una maggiore cura, con valorizzazione e messa in sicurezza delle zone pericolose al pubblico.

Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un patrimonio culturale di non indifferente importanza che rischia di essere dimenticato a causa dell’indifferenza comune.

Allego le foto che ho scattato il 17 febbraio. Nelle foto sono presenti le tombe etrusche sommerse dalla terra e da detriti vari.

Segnalazione firmata

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2021