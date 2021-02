Viterbo - Bloccato e arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile

Viterbo – Evade dai domiciliari per andare a spasso, arrestato.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno sorpreso un pregiudicato del luogo lontano dalla sua abitazione a passeggio.

“I carabinieri – si legge nella nota dell’Arma -, sapendo che doveva trovarsi agli arresti domiciliari, subito lo hanno bloccato e dichiarato in arresto per evasione, quindi lo hanno ricondotto nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare”.

23 febbraio, 2021