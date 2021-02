Civita Castellana - Liberata dalla polizia locale che è arrivata sul posto con le chiavi del cancello

Civita Castellana – Famiglia rimane chiusa nel cimitero.

Disavventura ieri sera per moglie, marito e tre figli che nel pomeriggio si sono recati al campo santo.

La famiglia, probabilmente, ha fatto confusione con gli orari pensando che il cimitero chiudesse alle 18 e non alle 17 come invece è accaduto. Si è ritrovata quindi a vagare per il cimitero di Civita Castellana senza trovare una via di fuga.

Non appena realizzato ciò che era successo la famiglia ha contattato gli agenti della polizia locale che sono arrivati sul posto con le chiavi del cancello.

Tolto un po’ di spavento che ha colto i bambini nel dover girovagare al buio tra le tombe, la famiglia è stata liberata è sta bene.

22 febbraio, 2021