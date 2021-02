Amelia - I ladri sono fuggiti facendo perdere le loro tracce - Sul caso indagano i carabinieri

Condividi la notizia:











Amelia – Fanno esplodere la cassaforte di un supermercato e portano via 35mila euro.

Amelia – Carabinieri – Entrano in un supermercato e fanno esplodere la cassaforte

Verso le 2 circa della notte appena trascorsa, ad Amelia, ignoti malfattori arrivati a bordo di una station wagon Audi di colore scuro, dopo aver forzato una porta laterale dell’esercizio commerciale “Eurospin” di via Roma, sarebbero penetrati all’interno dell’attività dove hanno fatto esplodere la cassaforte, verosimilmente utilizzando del gas acetilene, per portare via, quindi, dall’interno una somma in denaro contante in corso di quantificazione, ma che verosimilmente si aggira intorno ai 35mila euro. Gli ignoti sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso tutti gli accertamenti di natura tecnica ed investigativi per individuare il gruppo di malfattori.

Amelia – Carabinieri – Entrano in un supermercato e fanno esplodere la cassaforte

Nella tarda mattinata del 20 in Stroncone, i militari del locale Comando Stazione di Terni hanno proceduto a dare esecuzione all’ordine di espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni – Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di: Mam, ternana classe 1945, già nota alle Forze dell’ordine; il provvedimento è stato emesso in esecuzione ad una sentenza di conferma di condanna della Corte d’Appello di Perugia divenuta irrevocabile, con cui la donna veniva condannata all’espiazione di poco più di un anno di arresto per i reati di “calunnia”, “falsità in scrittura privata”, “furto aggravato” ed “uso indebito di strumenti di pagamento”;

Nel corso del pomeriggio del 20 a Terni, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla presentazione di una denuncia, i militari del comando stazione di Papigno hanno deferito in stato di libertà, per i reati di “indebito utilizzo o falsificazione di carta di credito” e di “appropriazione indebita”, un uomo classe 1958 di Terni, meccanico; “l’uomo si legge nella nota dei carabinieri – titolare di un’officina, dopo aver acquisito i codici della carta di credito fornita da un cliente quale strumento di pagamento per la manutenzione della propria autovettura, riusciva ad eseguire pagamenti e prelievi indebiti per un importo complessivo di poco superiore ai 5000€ tra i mesi di novembre 2020 ed il corrente mese di febbraio”.

Amelia – Carabinieri – Uomo trovato con apparati informatici e grimaldelli

Nel tardo pomeriggio di sabato 20 febbraio ad Amelia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni, per il reato di “possesso ingiustificato di chiavi o di grimaldelli”, un uomo tunisino classe 1978, già noto alle forze dell’ordine, il quale verso le 12 circa, sulla SS 205 Amerina, controllato dai militari operanti alla guida del proprio veicolo, è risultato in possesso di numerosi apparati informatici per il controllo di centraline di veicoli nonché di vari utensili da lavoro, senza attestarne la provenienza o i motivi della detenzione; lo straniero veniva inoltre sanzionato per la violazione della normativa sul covid19.

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2021