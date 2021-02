Fanno festa in un panificio e senza mascherina, multati

Napoli - Polizia - Attività chiusa per un giorno

Condividi la notizia:











Napoli – Centro storico: sorpresi in un bar, clienti sanzionati e locale chiuso per un giorno.

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, come spiegano dalla questura, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via San Giuseppe dei Ruffi per la segnalazione di una festa in un panificio.

I poliziotti, una volta sul posto, sono entrati nel locale in cui hanno sorpreso e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 un dipendente che stava servendo cibi e bevande al tavolo ed altre 4 persone, tutte prive di mascherina, intente a festeggiare.

È stata disposta la chiusura del locale per un giorno.

Condividi la notizia:











27 febbraio, 2021