Ferisce al volto un coetaneo con dei colpi di pistola, arrestato 33enne

Napoli - È accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso

Napoli – Tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso, 33enne finisce in carcere.

“Nel pomeriggio del 17 febbraio ad Avellino, le squadre mobili di Napoli e Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti del pregiudicato Danilo Volzone, classe 1988 – si legge nella nota della questura di Napoli -, ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso”.

“Le indagini, avviate il 20 agosto 2020 e supportate da attività tecniche – prosegue la nota -, hanno permesso di raccogliere elementi probatori nei confronti di Volzone in ordine al ferimento del pregiudicato Francescocarlo Liotti, classe 1989, ferito al volto quel giorno ad Avellino mediante l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, calibro 7.65”.

L’aggressione “ad opera di Volzone, legato al gruppo criminale Genovese/Forte/Galdieri di Avellino”, come spiega la questura di Napoli, sarebbe maturata in un contesto legato a contrasti inerenti la distribuzione di droga in quella provincia.

18 febbraio, 2021