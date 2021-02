Polizia - Chiaia - I ragazzi, tra i 28 e i 35 anni, non appartenevano allo stesso nucleo familiare

Chiaia – Festa di compleanno in casa, multati in cinque.

Ieri sera gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Giuseppe Ferrigni per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione.

“I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati in un appartamento di uno stabile in cui hanno sorpreso – come si legge nella nota della polizia – alcune persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare intente a festeggiare un compleanno”.

Cinque napoletani tra i 28 e i 35 anni sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

19 febbraio, 2021