Festa di compleanno nonostante il Covid, 38 persone sanzionate

Napoli - Alcuni dei partecipanti provenivano anche da fuori regione

Napoli – Ieri sera gli agenti del commissariato Posillipo e dell’ufficio prevenzione generale hanno sorpreso 38 persone riunite in una casa per festeggiare un compleanno. Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per mancato rispetto delle misure anti- Covid.

“Gli agenti – si legge nella nota della questura – sono intervenuti per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione”.

“Sul posto – continua la nota – sono entrati nell’appartamento in cui hanno sorpreso molte persone, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intente a festeggiare un compleanno”.

Trentotto persone, tra i 20 e i 37 anni, alcune delle quali provenienti da fuori regione, sono state sanzionate per mancato rispetto delle misure anti Covid-19.

20 febbraio, 2021