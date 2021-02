Folla in centro a Roma, chiusure su via del Corso

Coronavirus - Nel pomeriggio molti giovani si sono radunati al Pincio - Scattati i controlli della polizia locale per far rispettare le misure anti Covid

Condividi la notizia:











Roma – Troppe persone nel centro di Roma questo pomeriggio e la polizia locale si รจ vista costretta a chiudere momentaneamente alcune strade.

Le chiusure sono scattate su via del Corso e strade limitrofe per far defluire le persone. Molti i giovani che nel pomeriggio si sono radunati al Pincio.

Rafforzata inoltre, da questa mattina, la vigilanza da parte delle pattuglie di polizia locale in varie zone della capitale, anche con presidi fissi, soprattutto nelle aree a maggior interesse commerciale e sul lungomare di Ostia.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2021