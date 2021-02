“Francigena, una società abbandonata con una gestione fallimentare”

Viterbo - Il consigliere comunale Giacomo Barelli (Fc) interviene sull'incidente tra due autobus al deposito di via San Biele

di Daniele Camilli

Viterbo – “Una società in totale stato di abbandono e una politica gestionale di completo fallimento”. E’ questo il quadro che, secondo il consigliere Giacomo Barelli, Forza civica, Viterbo, Palazzo dei Priori, emerge dall’incidente che sabato scorso ha visto coinvolti due autobus della Francigena, società di trasporto locale interamente partecipata dal comune, al deposito di via San Biele vicino Porta Romana.

“L’incidente sul lavoro avvenuto in Francigena, che poteva avere conseguenze molto più gravi per i lavoratori – dice Barelli – è un ulteriore sintomo di ciò che con i sindacati, e tutta l’opposizione consiliare, stiamo denunciando da mesi. Vale a dire il totale stato di abbandono della società con il conseguente fallimento delle politiche gestionali di cui si è resa responsabile l’amministrazione del sindaco Giovanni Arena e in particolare il vicesindaco e assessore alle partecipate Enrico Contardo, esponente di primo piano della Lega, partito di maggioranza relativa al comune”.

Viterbo – Il consigliere comunale Giacomo Barelli

Sabato mattina l’incidente. Secondo quanto raccontato dai sindacalisti della Uil Trasporti e della Faisal Cisal, un autobus, la vettura numero 42, sarebbe arrivata in deposito a fine corsa. Per poter di nuovo prendere servizio. Una volta all’interno del deposito di via San Biele, in attesa della sanificazione, il mezzo, con il motore acceso, ha iniziato ad accelerare fino a sfrenarsi, andando a sbattere contro l’autobus 58 che stava dietro. Rischiando, pare, di prendere in pieno il lavoratore che si stava occupando della sanificazione.

“Auspichiamo – conclude Giacomo Barelli – che per una volta la cattiva politica, che fin qui si è occupata di Francigena, faccia un passo indietro dalla società e che il sindaco Arena possa nominare al più presto come nuovo amministratore unico una persona di provata esperienza e competenza nel mondo dei trasporti pubblici e soprattutto scevro da qualsiasi logica di partito”.

Daniele Camilli

18 febbraio, 2021