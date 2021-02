Fotografia e storyteller, due corsi d’alta formazione all’Unitus

Viterbo - Domande di iscrizione aperte fino al 26 febbraio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono online i bandi per partecipare agli innovativi Corsi di Alta Formazione istituiti presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (Disucom) dell’Università degli Studi della Tuscia nell’ambito delle attività del Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali (DTC) della Regione Lazio.

I due percorsi formativi proposti dal Dipartimento Disucom sono corsi a numero chiuso, in cui la formazione teorica viene affiancata dall’esperienza laboratoriale, per la quale l’università lavora con aziende e istituzioni culturali e i temi principali sono tutti legati all’immagine e alla narrazione mediale.

“La fotografia, dal dagherrotipo al digitale. Tecniche, conservazione, archiviazione, digitalizzazione” è il nuovo corso diretto dal prof. Giovanni Fiorentino, mentre arriva alla sua seconda edizione il corso “Storyteller e content curator strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale”, diretto dalla prof.ssa Luisa Carbone.

Le domande di iscrizione sono aperte fino al 26 febbraio 2021 e per ogni corso sono previste sette borse di studio per i più meritevoli.

Link ai bandi

La fotografia, dal dagherrotipo al digitale. Tecniche, conservazione, archiviazione, digitalizzazione https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=files%2F000372769-UNTUCLE-2bc93fdf-8e95-4789-9d91-aab6a46ad0d8-000.pdf

Storyteller e content curator strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=files%2F000372495-UNTUCLE-bfd7ff5f-0beb-4ffd-971e-fec717a19c07-000.pdf

Per informazioni sul Corso di Alta Formazione in “La fotografia, dal dagherrotipo al digitale. Tecniche, conservazione, archiviazione, digitalizzazione” gfiorentino@unitus.it

Per informazioni sul Corso di Alta Formazione in “Storyteller e content curator strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale” luisa.carbone@unitus.it

Distretto Tecnologico Lazio

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2021