Il gioco Memory in versione ronciglionese

Comune - Donato dall'amministrazione ai bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina il sindaco Mario Mengoni, accompagnato dalla Dirigente Scolastica Stefania Zega, ha fatto il giro della classi della scuola dell’Infanzia e Primaria per consegnare ai bambini un dono speciale da parte dell’amministrazione comunale: una versione tutta ronciglionese del famoso gioco Memory, nella quale ogni coppia di tessere corrisponde ad una bellezza architettonica, paesaggistica o naturalistica del paese. Un modo divertente per imparare a conoscere Ronciglione attraverso il gioco.

“L’obiettivo è quello di donare ai bambini e alle loro famiglie non un semplice gioco da tavola, ma dei bei momenti di condivisione in famiglia, soprattutto in questo particolare periodo storico – ha commentato il sindaco. Siamo felici dell’entusiamo con il quale le classi ci hanno accolto, certi che i bambini si divertiranno a scoprire il paese e a conoscerlo, in modo da amarlo, rispettarlo e valorizzarlo in futuro”.

Un viaggio immaginario attraverso le bellezze di Ronciglione reso possibile grazie alle bellissime immagini messe a disposizione dai fotografi del paese, che hanno dato vita alle tessere del Memory. L’amministrazione comunale ringrazia Stefania Ioncoli, Domenico Mancini, Michele Bondini e Giovanni Galotta per la collaborazione. Un ringraziamento anche alla preside dell’ I.C. “M. Virgili” e a tutto il personale scolastico per l’aiuto nella distribuzione, che verrà completata nei prossimi giorni con il coinvolgimento dei bambini dell’Istituto Maestre Pie Venerine.

Amministrazione comunale di Ronciglione

22 febbraio, 2021