Da giugno in Nuova Zelanda assorbenti gratuiti nelle scuole

Wellington - L'obiettivo è combattere la cosiddetta "povertà mestruale"

Condividi la notizia:











Wellington – Da giugno tutte le scuole della Nuova Zelanda offriranno gratuitamente alle proprie studentesse assorbenti e altri prodotti legati alle mestruazioni.

Wellington

A riportare la notizia è la Bbc. L’obiettivo delle autorità neozelandesi è quello di combattere e sconfiggere la cosiddetta “povertà mestruale”, ovvero il fatto che molte ragazze decidono di non andare a scuola quando hanno il ciclo perché non possono permettersi di acquistare gli assorbenti.

“L’anno scorso abbiamo deciso che non era positivo il fatto che una studentessa su 12 saltasse la scuola perché non può avere accesso ai prodotti mestruali – ha scritto su Facebook la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern – e abbiamo lanciato un progetto pilota nelle scuole per vedere se potevamo fare la differenza fornendo quei prodotti gratuitamente nelle scuole”.

“Oggi – continua il post di Ardern – abbiamo annunciato che da giugno introdurremo i prodotti per il ciclo in tutte le scuole primarie, intermedie e secondarie del paese. Ci sono già abbastanza barriere che i nostri bambini e ragazzi dovranno affrontare mano a mano che crescono. L’accesso ai prodotti legati alle mestruazioni non dovrebbe essere una di queste”.

Il primo paese al mondo ad aver reso gratuiti i prodotti legati al ciclo è la Scozia. Nel novembre dello scorso anno il parlamento scozzese ha infatti approvato la proposta all’unanimità.

Condividi la notizia:











18 febbraio, 2021