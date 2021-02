Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Michela Ercoli che lamenta la difficoltà di andare al lavoro con i mezzi pubblici

Viterbo – Bus Cotral

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vorrei segnalare il disservizio Cotral relativo alle corse del pomeriggio che da Viterbo vanno in direzione Abbadia San Salvatore.

Il bus parte dal Riello e all’altezza di viale Trento è già al completo.

Io personalmente, che attendo sulla Cassia (davanti al Globo /Maury s), mi ritrovo che, a qualsiasi ora, tutti i giorni, uscendo dal lavoro alle 15,30, se tutto va bene riesco a salire sul bus delle 17 circa che arriva al mio paese alle 18.15. Oppure l’alternativa è uscire mezz’ora prima dal lavoro, prendere un bus direzione Riello e salire li.

La cosa più scioccante è che dal Riello partono corse supplementari per tutti i paesi tranne che per Acquapendente e che ogni mattina tra Grotte di Castro, Gradoli e San Lorenzo passano 3 bus per sole 10 persone.

Ho già inviato reclamo direttamente al Cotral e hanno risposto che stanno provvedendo ma nel frattempo, nonostante io abbia pagato 245 euro di abbonamento annuale, non sto usufruendo del servizio. Anzi, ogni giorno devo inventarmi un escamotage per arrivare a casa e nella peggiore delle ipotesi contattare amici e parenti per ritornare a casa

Michela Ercoli

21 febbraio, 2021