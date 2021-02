Terracina - Il traffico era stato interrotto al km 98,400 - Riaperta la carreggiata in direzione Roma

Terracina – Tamponamento tra due motoveicoli, chiusa la Pontina.

“Sulla strada statale 148 Pontina – si legge in una nota dell’Anas – è provvisoriamente chiusa, al km 98,400, a Terracina in provincia di Latina, la carreggiata in direzione Roma a causa di un tamponamento tra due motoveicoli”.

La nota spiega che “la carreggiata è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso con l’eliambulanza per i tre feriti coinvolti nell’incidente”.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Con una nota di aggiornamento l’Anas comunica “la successiva riapertura della carreggiata sulla statale 148 ‘Pontina’ e il transito regolare del traffico”.

20 febbraio, 2021