Interrotta partita di calcetto, cartellino rosso per i giocatori: tutti multati

Napoli - Polizia - Sanzionato anche il titolare della struttura sportiva

Napoli – Interrotta partita di calcetto, cartellino rosso per giocatori e titolare della struttura sportiva, multati.

È successo a Chiaiano, come fanno sapere dalla questura di Napoli.

“Ieri sera gli agenti – spiegano dalla questura – durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per una segnalazione di una partita di calcetto presso una struttura sportiva.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato il titolare e quattro persone, tra i 20 e i 39 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura per 5 giorni”.

In un’altra operazione un arresto per droga. Avvocata: arrestato uno spacciatore.

“Ieri sera i falchi della Squadra Mobile – spiegano dalla questura – durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico San Mandato una cessione di droga da parte di un uomo ad un giovane che, alla vista degli operatori, ha gettato per terra un involucro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, recuperando circa un grammo di cocaina.

Lo spacciatore era invece in possesso di 535 euro mentre, nel garage della sua abitazione, è stato trovato un bilancino di precisione.

Il 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente”.

27 febbraio, 2021