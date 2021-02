Viterbo - Intervento di polizia locale e 118

Viterbo – Investita ragazza a via Garbini.

Incidente stradale nel pomeriggio a Viterbo.

Per cause da accertare, una ragazza è stata investita da una macchina a via Garbini.

La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Sul posto, per i rilievi e la viabilità, gli agenti di polizia locale.

18 febbraio, 2021