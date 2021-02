La toccante storia delle gemelline Carlotta e Benedetta su Rai3

Cronaca - Federica Sciarelli a Dottori in corsia dall'ospedale Bambin Gesù con i genitori Samantha e Vincenzo di Civita Castellana

Civita Castellana – (g.f.) – Carlotta e Benedetta, le due gemelline di Civita Castellana su Rai3. La loro storia è stata raccontata da Federica Sciarelli nel programma Dottori in corsia, che porta in tv la quotidianità vissuta ogni giorno nei reparti dell’ospedale Bambin Gesù a Roma.

Nell’ultima puntata ci sono Samantha e Vincenzo, coppia civitonica in attesa di due gemelli. Una gravidanza molto complicata. A una delle due gemelline è diagnosticata una dilatazione dei ventricoli cerebrali. Non il solo problema. Ogni ecografia evidenzia come non stia crescendo. Continua a essere piccola. Tanto da spingere i dottori a trasferire la madre in un ospedale di Milano, specializzato.

Lì Samantha riceve dai medici la peggiore delle notizie: “Non riuscivano a vedere gli organi di Benedetta – racconta mamma Samantha – le sue condizioni sono state reputate non compatibili con la vita”. Un responso difficile da accettare. “Ho pianto, sono stata male – continua Samantha – mi sono sentita impotente. Non potevo fare nulla, se non cercare di accettarlo e preservare la vita di Carlotta”.

Il rientro a Roma e poi al settimo mese di nuovo un ricovero. “Alla 28esima settimana c’era il rischio che partorissi”. Ancora col fiato sospeso. Ma si accende anche una flebile luce di speranza. “I medici riescono a vedere gli organi di Benedetta, il cuore che batte. Però mi avvertono che si sarebbe potuto fermare da un momento all’altro o se fosse sopravvissuta, non sapevano come”.

Dopo due settimane deve partorire. “Situazione critica – continua Samantha – i medici sanno che una delle due non ce la farà e infatti parlano al singolare. Mi dicono, dopo il parto, è nata una bellissima bambina e Benedetta nemmeno me l’hanno fatta vedere”.

Poi, però i dottori tornano. “Mi chiedono scusa, spiegandomi che pensavano fosse morta. Invece era nata e non ha avuto bisogno nemmeno del supporto con l’ossigeno”.

Purtroppo, è l’altra gemellina ad avere problemi.

La sua situazione si rivela molto delicata, per una perforazione intestinale. Subisce un primo intervento, ma ne servirà un altro. Una nuova prova per i genitori. “La storia di questa famiglia – conclude la puntata la giornalista Sciarelli – tra le corsie del Bambin Gesù continua”.

24 febbraio, 2021