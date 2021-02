La Viterbese mette il Palermo nel mirino – Taurino perde Markic ma spera in qualche recupero

Sport - Calcio - Serie C - Per l'anticipo di sabato l'allenatore dei laziali avrà a disposizione Murilo, di rientro dalla squalifica, e almeno uno tra Tassi e Bezziccheri - Assente invece il centrale, che verrà fermato per un turno dal giudice sportivo

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Si torna a lavorare.

Dopo il lunedì libero concesso da Taurino, la Viterbese inizia a pensare al Palermo che arriverà al Rocchi per uno degli anticipi di sabato.

L’incontro delle 12,30 aprirà la 27esima giornata e sarà importante per entrambe le squadre, distanziate da quattro punti e intenzionate a fare bene dopo una domenica in chiaroscuro.

Al pari tra i gialloblù e la Vibonese, arrivato al termine di un incontro piatto e senza occasioni, fa da contraltare la sconfitta interna dei rosanero contro il Catanzaro, che ha ridimensionato ancora una volta gli obiettivi di una squadra costruita per l’alta classifica ma che si ritrova al nono posto assieme alla Casertana.

L’andamento dei siciliani stenta soprattutto in trasferta, dove sono stati raccolti 13 punti in 14 giornate con due sole vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Un dato che la formazione laziale proverà a sfruttare a proprio favore, grazie anche al rientro di Murilo dalla squalifica che garantirà una maggior qualità nel tridente d’attacco.

Ok il brasiliano, da valutare Urso, Bezziccheri, Tassi e Ammari: il primo, uscito al 68′ dell’ultimo impegno per un guaio muscolare, gli altri tre fermi ai box per problemi fisici che verranno valutati nel corso della settimana. Sicuro assente invece Markic, per cui scatterà un turno di stop per somma di ammonizioni. Al suo posto, per affiancare Camilleri al centro della difesa, si scalda Mbende.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 28 febbraio

Viterbese – Palermo (sabato)

V. Francavilla – Monopoli (sabato)

Cavese – Potenza (sabato)

Catanzaro – Ternana (sabato)

Bari – Foggia (sabato)

Turris – Casertana (sabato)

Vibonese – Catania

Bisceglie – Juve Stabia

Teramo – Paganese

Riposa: Avellino

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 24 19 5 0 63:16 47 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 46 24 13 7 4 40:20 20 Catanzaro 41 24 11 8 5 29:24 5 Catania 38 23 11 7 5 30:27 3 Foggia 36 25 10 6 9 27:29 -2 Teramo 35 25 8 11 6 26:24 2 Juve Stabia 34 25 9 7 9 26:27 -1 Palermo 33 25 8 9 8 27:26 1 Casertana 33 24 10 3 11 30:38 -8 V. Francavilla 30 25 7 9 9 27:30 -3 Viterbese 29 25 7 8 10 24:28 -4 Turris 28 25 6 10 9 28:38 -10 Monopoli 27 24 7 6 11 27:34 -7 Vibonese 23 24 4 11 9 24:28 -4 Paganese 22 24 5 7 12 20:34 -14 Potenza 21 24 5 6 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

23 febbraio, 2021