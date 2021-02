L’appello dell’Onu nella lotta al Covid: “Nessun paese sarà al sicuro finché non lo saranno tutti”

New York – Nessun paese sarà al sicuro fino a che tutti i paesi non saranno al sicuro. È il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, a lanciare un appello nella lotta alla pandemia di Covid-19.

“I vaccini devono essere disponibili e alla portata di tutti” scrive ancora su Twitter.

“Il mondo – spiega Guterres durante una sessione ministeriale del Consiglio di sicurezza -, ha urgentemente bisogno di un piano globale delle vaccinazioni che riunisca tutti quelli che hanno il potere e le capacità scientifica, tecnologica e finanziaria richieste”.

#COVID19 vaccines must be available and affordable for everyone.

No country will be safe until all countries are safe.pic.twitter.com/jX66NsyiWC

— António Guterres (@antonioguterres) February 16, 2021