Anas - Cantiere attivo fino a fine marzo - Intanto continua la manutenzione del Gra

Rieti – Lavori sulla Salaria in provincia di Rieti, traffico alternato dal km 92 e il km 95.

Anas ha avviato i lavori di manutenzione delle cunette laterali presenti lungo la statale 4 Salaria in provincia di Rieti.

“Le lavorazioni si rendono necessarie – si legge nel comunicato di Anas – al fine di andare ad intervenire nei canali di scolo delle acque piovane per evitare allagamenti in caso di precipitazioni a carattere temporalesco, innalzando i livelli di confort e sicurezza per l’utenza in transito lungo la statale”.

I lavori, previsti tra il km 92,200 e il km 95, interesseranno entrambe le direzioni di marcia e verranno completati entro il 26 marzo. La gestione del traffico avverrà mediante l’istituzione di un senso unico alternato in prossimità dell’area di cantiere.

Intanto continuano i lavori di manutenzione del piano viabile lungo il grande raccordo anulare di Roma. “A partire dal 22 febbraio – prosegue Anas – i lavori interesseranno la carreggiata interna, tra il km 54 e il km 58, andando a interessare la corsia centrale e quella di sorpasso garantendo il transito sulla corsia di marcia lenta”.

Le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno dalle 21 alle 6 e termineranno venerdì 26 febbraio.

19 febbraio, 2021