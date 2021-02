Il Lazio e la Lombardia verso la conferma della zona gialla

Coronavirus - L’indiscrezione del Corriere della Sera - Per l’ufficialità si dovrà attendere il termine dell’analisi dei dati della cabina di regia

Roma – Contrariamente a quanto ipotizzato, il Lazio e la Lombardia dovrebbero restare gialle. Nessun passaggio in zona arancione, dunque, per le due regioni. A far trapelare l’indiscrezione è il Corriere della Sera.

Per avere l’ufficialità della notizia occorrerà comunque aspettare qualche ora e il termine dell’analisi dei nuovi dati e dei contagi da parte della cabina di regia. Per il Lazio e la Lombardia andare verso la conferma della zona gialla significherebbe lasciare aperte tutte le attività consentite e in particolare i locali pubblici fini alle 18.

Sembra prevalere dunque la linea dei governatori, rispetto a quanto auspicato dal governo per le regioni che si trovano in bilico e con un Rt che sfiora il passaggio di fascia. Il tentativo dell’esecutivo di Mario Draghi è convincere i governatori di queste aree a passare autonomamente in arancione, anche se il loro territorio si trova appena sotto la soglia dell’Rt 1, per evitare che, lasciando bar e ristoranti aperti, possano passare tra una settimana direttamente al rosso.

“Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, il Lazio dovrebbe rimanere in zona ‘gialla’ con un valore RT a 0.95, una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta – aveva spiegato ieri l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato -. La zona gialla non è mai un disco verde o un tana libera tutti, anzi aumenta la responsabilità e il rigore”.

Campania, Emilia Romagna e Molise dovrebbero invece andare in arancione. La decisione ufficiale sarà comunicata entro qualche ora al termine dell’analisi della cabina di regia.

19 febbraio, 2021