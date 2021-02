Laziosound scouting, sabato la finale in diretta streaming

Spettacolo - Sui canali Facebook e Youtube ufficiali della regione l'appuntamento con le esibizioni dei migliori talenti musicali under 35

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 20 febbraio, a partire dalle 16,30, dallo spazio Rossellini di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali Facebook e Youtube della regione Lazio la maratona musicale che vedrà protagonisti i finalisti della seconda edizione di Lazio sound scouting, il contest che si è chiuso il 25 novembre 2020 dopo aver registrato un numero importante di partecipazioni (822 iscritti e 1400 artisti coinvolti).

Lazio sound scouting rientra in un più ampio programma della regione Lazio a sostegno dei musicisti under35 del territorio.

Una vera festa sonora per scoprire i giovani talenti della regione Lazio e godersi le incursioni musicali di artisti affermati come Populous, Mydrama, Piotta, Roberto Gatto, Andrea Obisio e con la speciale partecipazione di Valerio Lundini con i Vazzanicchi. 15 finalisti, tre per ognuna delle cinque categorie, e 20 esibizioni precederanno la proclamazione di un vincitore per ogni categoria e di un vincitore assoluto che si aggiudicherà la produzione di un intero album.

“Incentivare la creatività dei giovani musicisti sostenendo il loro percorso artistico è un modo concreto per aiutare la ripartenza del settore dello spettacolo dal vivo così fortemente colpito dall’emergenza economica e sanitaria di questi ultimi mesi. Per questo la regione già dai primi mesi della pandemia, ha messo in campo diverse iniziative per creare una rete tra gli operatori del settore della musica con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del nostro territorio” spiega il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“La finale di Laziosound scouting sarà una grande maratona della musica under 35 della nostra regione. Sul palco si incontreranno e confronteranno alcuni dei protagonisti del panorama musicale italiano insieme ai nuovi talenti del Lazio che vogliamo valorizzare e supportare nella loro crescita professionale dalla produzione all’internazionalizzazione” commenta Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche giovanili del presidente della regione Lazio.

I primi a esibirsi saranno i tre musicisti selezionati per God is a producer, la categoria dedicata alla musica elettronica. Il padrino dei giovani artisti sarà Populous: artista trasversale di fama internazionale, producer, deejay, sound designer, che suonerà due brani tratti dal suo ultimo album. Subito dopo saliranno sul palco i finalisti di Jazzology, la categoria dedicata al jazz, al blues, al soul e al funky. Farà da testimonial uno dei jazzisti italiani più conosciuti al mondo: Roberto Gatto. A seguire, le esibizioni dei finalisti di I love Mozart. Nume tutelare della sezione riservata alla musica classica sarà il ventiseienne primo violino dell’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia Andrea Obiso. In seguito, si impadroniranno della scena i giovani artisti della categoria Urban king dedicata all’hip hop e alla trap, i quali verranno affiancati da una vera icona storica della scena, Tommaso Zanello, da tutti conosciuto come Piotta.

La programmazione della maratona musicale si chiuderà infine con i finalisti di Songwriting heroes: la sezione che esplora le mille derivazioni del nuovo cantautorato, fra pop, indie, folk e reggae. La serata si concluderà con un finale davvero speciale che vedrà la performance di un astro nascente della musica italiana, fra i finalisti di X factor 2020: Mydrama. Il palco darà poi spazio all’acclamato Valerio Lundini che si esibirà in compagnia dei Vazzanikki.

A valutare le performance ci penserà la giuria di qualità, che in questi mesi ha valutato le candidature e selezionato gli artisti giunti in finale.

Per la musica elettronica: il dj e producer Claudio Coccoluto, indiscusso padrino della musica house che ha fatto la storia del clubbing in Italia; Donato Dozzy, dj e producer fra i più apprezzati al mondo per quanto riguarda la musica techno, nonché pioniere della scena clubbing capitolina prima di trasferirsi a Berlino; Andrea Esu, direttore artistico di Spring attitude, uno dei più importanti festival internazionali che esplorano le sonorità digitali.

Per Jazzology Mario Ciampà, direttore artistico di uno dei più importanti festival jazz internazionali, il Roma jazz festival; il musicista Ainè, fra i migliori esponenti della scena nu soul in Italia, definito da Vanity fair come uno dei migliori 25 artisti emergenti del 2019.

Per I love Mozart avremo Andrea Lucchesini, direttore della prestigiosa Accademia filarmonica romana e la pianista Silvia Cappellini Sinopoli, mentre di Songwriting heroes si occuperanno il musicista Roberto Bob Angelini e Gianmarco Dottori, cantautore e animatore di Spaghetti unplugged, format di riferimento per la nuova scena cantautorale romana e non solo.

Per Urban king, infine, infine, Ice One, nome culto della scena musicale e artistica internazionale; il producer Drone126 della crew 126 e nella scuderia di un’etichetta prestigiosa come Asian Fake; e Matteo Lalli, promoter e ideatore di Smash, uno dei party da club più seguiti della capitale.

Nel comitato organizzativo e membri trasversali delle giurie anche Enrico Capuano, storico volto del folk-rock italiano nonché fondatore della Blond records; Andrea Lai, giornalista, consulente musicale e designer di eventi per importanti brand e istituzioni; Luca Fornari, amministratore delegato di Atcl, già produttore discografico, editore e organizzatore di grandi eventi.

Non sarà però solo la giuria di qualità a decretare il vincitore di questa seconda edizione di Laziosound Scouting. Durante la diretta, infatti, il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza votando direttamente sul sito della regione Lazio.

Laziosound è realizzato da regione Lazio tramite Laziocrea, con il sostegno del dipartimento per le Politiche giovanili, nell’ambito del sistema regionale per le politiche giovanili “Generazioni giovani”. Il programma è coordinato da Lorenzo Sciarretta, delegato del presidente alle Politiche giovanili, con la direzione artistica di Davide Dose, founder di Spaghetti Unplugged e organizzatore attivo da molti anni nel tessuto della musica capitolina e regionale, dalla classica al jazz.

Atcl – Circuito multidisciplinare del Lazio

Condividi la notizia:











18 febbraio, 2021