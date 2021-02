“Da lunedì superstrada di nuovo percorribile a quattro corsie”

Viterbo - Notizia ricevuta da Mauro Rotelli, deputato FdI, direttamente dall'Anas

Viterbo – (g.f.) – “Da lunedì la superstrada sarà di nuovo percorribile a quattro corsie”. Una buona notizia ricevuta da Mauro Rotelli, deputato FdI, direttamente dall’Anas.

La statale 675 è stata chiusa su entrambe le corsie di marcia tra le uscite di Viterbo Nord e Tuscanese lo scorso 6 dicembre, dopo l’apertura di una crepa sulla carreggiata, lunga trenta metri.

Uno stop alla circolazione che ha mandato in tilt il traffico cittadino, fino a quando non è stata riaperta, una settimana dopo circa, a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta rispetto a quella dove si è verificato il danno.

Per tamponare la situazione che adesso sta per tornare alla normalità. In anticipo rispetto alle previsioni.

“Ieri sera – fa sapere Mauro Rotelli – ho ricevuto da Anas la comunicazione che la superstrada SS675 tornerà percorribile a quattro corsie nel tratto interrotto vicino Viterbo, già da lunedì prossimo. In anticipo rispetto al calendario previsto dei lavori. Una buona notizia”.

19 febbraio, 2021