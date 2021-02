Marco Simonelli alla Viterbese fino al 2024

Sport - Calcio - Il giocatore ha firmato l'accordo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Us Viterbese 1908 comunica che in data odierna Marco Simonelli ha sottoscritto il rinnovo di contratto. Il calciatore nato a Roma il 28 febbraio 2000 ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024.

Il presidente Marco Arturo Romano e tutta la società gialloblù fanno un grande in bocca al lupo a Marco per il prosieguo della sua avventura in maglia gialloblù.

19 febbraio, 2021