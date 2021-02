Mario Monti: “La possibilità di avere governi di unità nazionale è una soluzione che altri stati ci invidiano”

Politica - Il senatore a vita: “Auguri dal profondo del cuore a Draghi”

Condividi la notizia:











Mario Monti

Roma – “A volte dimentichiamo che la nostra Repubblica parlamentare ha la capacità di trovare soluzioni che altri ci invidiano: la possibilità di avere governi di unità nazionale”. Così Mario Monti, ex presidente del consiglio, parlando in Senato in vista del voto di fiducia al governo Draghi.

“Auguri dal profondo del cuore al suo governo – ha detto Mario Monti -. Credo sia una felice circostanza quella di trovarci qui, in questo momento, con un uomo di questa personalità e carisma alla guida del paese”.

“Oggi entra in un parlamento che ha discusso su identità nazionale e sovranità in Europa – ha concluso il senatore a vita -. Siamo stati oggetto di sperimentazioni di tante varianti e abbiamo visto che in Usa s’è cercato una primazia senza averla trovata, anzi diminuendo la sua rilevanza nel mondo. Mi piacerebbe sentirla esortare noi tutti a non abbassarci usando solo noi, la frase della ‘soluzione all’italiana’, in senso peggiorativo. Nessuno all’estero lo dirà mai: ci inviti a cambiare il nostro linguaggio”.

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2021