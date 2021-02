“Mascherine troppo grandi e a solo due strati per i nostri bambini…”

Viterbo - La protesta di una mamma che manda il proprio figlio alla scuola elementare di Villanova

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mi chiamo Silvia Corbellini e sono un avvocato, che manda il proprio figlio alla scuola elementare di Villanova.

Un bimbo con la mascherina

Ho voluto rigirare a voi queste foto per mettervi al corrente e denunciare ciò che la scuola sta facendo, ovvero sta fornendo ai nostri figli a protezione dal Covid delle mascherine che sono il doppio delle mascherine chirurgiche da adulto e che sono solo a due strati di un tessuto non sterile.

La mascherina fornita

Abbiamo fatto notare alla preside Pieragostini che le mascherine sono troppo grandi e che, alla prova del soffio sulla fiamma dell’accendino questa si spegne.

Le mascherine a confronto

La scuola afferma che siamo noi genitori che dovremmo fornire le mascherine in buste singole e sigillate in mancanza dobbiamo tenere quelle che ci danno. Nessuna delle maestre indossa queste mascherine perché emanano cattivo odore e lasciano i peli sulla bocca. I nostri figli invece sono obbligati. Mi auguro che possiate avere interesse a questo disagio che per noi genitori è veramente grande.

Cordiali saluti Silvia Corbellini

Condividi la notizia:











19 febbraio, 2021