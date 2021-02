Mattarella: “La repubblica italiana è in lutto per questi servitori dello stato che hanno perso la vita”

Roma - Il presidente esprime il cordoglio per l'uccisione in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista

Roma – Il presidente della repubblica Sergio Mattarella esprime il cordoglio per la morte dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, del carabinieri Vittorio Iacovicci e del loro autista.

“Ho accolto con sgomento la notizia del vile attacco che poche ore fa ha colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma uccidendo l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista”, ha scritto Mattarella in un messaggio inviato al ministro degli esteri Luigi Di Maio.

“La repubblica italiana è in lutto per questi servitori dello stato che hanno perso la vita nell’adempimento dei loro doveri professionali in Repubblica Democratica del Congo”.

“Nel deprecare questo proditorio gesto di violenza gli italiani tutti si stringono nel cordoglio intorno alle famiglie delle vittime, cui desidero far pervenire le condoglianze più sentite e la più grande solidarietà”.

22 febbraio, 2021