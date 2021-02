Maury’s in cerca di riscatto a Modica

Sport - Volley - Trasferta siciliana per il team tuscanese

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Trasferta lunga a Modica (Ragusa) per la Maury’s Com Cavi Tuscania che, domani alle 16, affronta l’Avimecc Modica nell’incontro valevole per la quinta giornata di ritorno del girone blu della Serie A3 Credem Banca.

Squadra sicuramente ben organizzata e da affrontare con la giusta concentrazione, i siciliani sono attualmente quinti in classifica con 24 punti, subito dietro il Tuscania, quarta, che di punti però ne ha 32.

Dopo una striscia negativa di ben quattro sconfitte, domenica scorsa sono andati a vincere a Sabaudia (2/3).

All’andata si imposero 1/3 sorprendendo capitan De Paola e compagni, grazie anche a una prestazione super del loro laterale, il polacco Busch, eletto alla fine MVP dell’incontro.

“Quella con Modica è una partita da prendere con le molle – afferma Antonio De Paola, l’esperto capitano del Tuscania -. Prima di tutto dobbiamo vendicarci dell’andata. Sappiamo che è una squadra ostica soprattutto in casa e sicuramente noi andiamo lì per provare a fare bottino pieno. È una partita fondamentale, la cosa più importante sarà rimanere uniti nei possibili momenti di difficoltà. Siamo pronti a dare il cento per cento come facciamo ogni domenica. La nostra condizione sta crescendo e sicuramente ci faremo trovare pronti ad aprile per giocarci i play- off”.

Probabile formazione dei padroni di casa: Tulone in regia con Martinez opposto, Busch e Chillemi schiacciatori, Garofolo e Raso al centro, Nastasi libero.

Si gioca a partire dalle 16 agli ordini dei signori Fabio Scarfò e Giorgia Spinnicchia.

20 febbraio, 2021