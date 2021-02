Maury’s Com Cavi, tre punti d’oro a Modica

Sport - Volley - Il team tuscanese ha la meglio, dopo la sconfitta dell'andata

Tuscania – Avimecc Modica – Maury’S Com Cavi Tuscania 1/3

(22/25 – 25/23 – 25/27 – 22/25)

Durata set: ’29, ‘29, ‘38, ‘31.

Avimecc Modica: Tulone (cap) 5, Raso 8, Martinez 19, Battaglia, Dormiente (L), Cuti 1, Chillemi 11, Busch 12, Garofolo 6, Imbesi, Dumitrache, Bonsignore, Nastasi (L). All. Bua. Ass. Di Stefano

Maury’S Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili 3, Pace (L), Menichetti 5, De Paola (cap) 10, Gradi 14, Boswinkel 35, Catinelli 1, Skuodis, Cioffi 1, Ragoni, Ceccobello 11, Zibella (L). All. Tofoli. Ass.: Barbanti

Arbitri: Fabio Scarfò e Giorgia Spinnicchia

Riceviamo e pubblichiamo – Al PalaRizza di Modica (Ragusa) finisce 1/3 per la Maury’s Com Cavi Tuscania che si rifà della sconfitta subita all’andata, mantiene immutata la distanza dalle prime della classe e, di fatto, blinda il quarto posto in classifica nei confronti della diretta inseguitrice.

Al fischio di inizio dei signori Scarfò e Spinnicchia, Paolo Tofoli schiera la formazione tipo con Marsili al palleggio e Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola di banda, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Giuseppe Buarisponde con Tulone in regia con Martinez opposto, Busch e Chillemi schiacciatori, Garofolo e Raso al centro, Nastasi libero.



Primo set. Parte forte Modica e trova subito il break 4/1. Il muro di Gradi su Martinez riporta le due squadre in parità 4/4. Si procede punto a punto fino al 18 pari. Ceccobello mette a terra il 18/20 e Bua chiama il primo time out dell’incontro. Attacco vincente di Boswinkel 18/21. Primo tempo di Ceccobello che poi esce per lasciare ilposto a Catinelli 19/22.

Modica ferma di nuovo il tempo. Modica cambia Tulone con Imbesi 21/23. Lostesso Imbesisbaglia l’attacco e concede agli ospiti il primo set-ball che viene annullato 22/24. Tofoli ferma il tempo. L’attacco vincente di Boswinkel chiude il parziale a favore di Tuscania 22/25.

Secondo set. Si parte in equilibrio. Il muro di De Paola su Martinez porta avanti Tuscania 3/5. Chillemi chiude uno scambio prolungato 5 pari. Ace di Boswinkel 6/8. Muro di Raso su Cioffi, 8 pari. Ancora un muro di Raso questa volta su Gradi e Modica trova il break 11/9. Tofoli chiama il time-out.

Attacco out di Cioffi che viene sostituito da Menichetti 12/9. L’attacco di Gradi è fuori misura 13/9. Gradi murato, massimo vantaggio Modica 15/9. Nel Tuscania Skuodis al posto di Gradi. Muro di Menichetti su Martinez 19/16. Tulone sbaglia un’alzata e Tuscania si porta a +2. Bua ferma il tempo 21/19. Attacco vincente di Martinez ed è primo set ball per Modica 24/21. Errore dai nove metri per i padroni di casa, Bua chiama il timeout 24/22. Ace di Boswinkel 24/23. L’attacco vincente di Martinez chiude il parziale 25/23. Parità.

Terzo set. Chillemi murato dopo una lunga azione, Bua ferma il tempo 6/8. Muro di Chillemi su Boswinkel 9/8. Boswinkel conclude un’azione prolungata 15/16. Sempre l’olandese mette a terra il 20/21. Capitan De Paola mette a terra il 22/23, Bua richiama i suoi in panchina.

Tulone fuori misura dai nove metri, set ball Tuscania 23/24. Martinez annulla, si va ai vantaggi 24/24. Boswinkel trova le mani del muro 24/25. Ancora Martinez 25 pari. Invasione Modica, Tuscania si aggiudica il secondo parziale 25/27.

Quarto set. Si parte punto a punto con Tuscania sempre avanti 5/6. Busch mette fuori un diagonale 5/8. Ace di Boswinkel 5/9, Bua chiama il time-out. Muro a uno di Marsili su Buschi, massimo vantaggio ospite 5/10. Seconda palla vincente di Tulone 9/14. Primo tempo di Ceccobello 11/16. Ace di Raso, Modica accorcia 14/16, Tofoli chiama il time-out. Attacco vincente di De Paola 16/18.

Ace dello stesso capitano ospite 16/19. Muro di Garofolo su De Paola 18/20. Martinez trova il mani fuori del muro 19/20. Primo tempo di Menichetti 19/21. Boswinkel mette a terra il 20/22. Pipe fuori misura di Busch 20/23. Muro di Cioffi su Chillemi, primo match ball Tuscania 20/24.

Chillemi annulla dopo un’azione prolungata 21/24. Finisce sulla rete il primo tempo di Ceccobello 22/24, Tofoli ferma il tempo. Il mani fuori trovato da Gradi chiude il match in favore della Maury’s Com Cavi Tuscania, 22/25.

Maury’s Com Cavi Tuscania

21 febbraio, 2021