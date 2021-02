Una messa in onore di san Giuseppe da Leonessa

Civitavecchia - Presente anche il sindaco Ernesto Tedesco

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha partecipato nella chiesa di San Felice da Cantalice (nel convento dei Cappuccini) alla messa in onore di san Giuseppe da Leonessa.

E’ stato un momento fortemente partecipato dall’11esimo Rgt Trasmissioni, che non solo porta il nome della città in provincia di Rieti, ma vi è gemellato e ne è anche cittadino onorario. Il Reggimento Leonessa, qualificante presenza delle forze armate in città, dapprima nel 1975 si è trasferito alla caserma De Carolis e dal 2003 è ospitato alla caserma D’Avanzo.

A celebrare la funzione religiosa il parroco di Leonessa, mentre erano presenti il Sindaco del centro reatino, Gianluca Gizzi e il comandante dell’11esimo reggimento Francesco Modesto. Nell’occasione il sindaco Tedesco era accompagnato dal consigliere comunale Pasquale Marino.

22 febbraio, 2021