Il Monterosi sfiora il colpaccio nel finale, la Flaminia torna al successo

Sport - Calcio - Serie D - Pareggio per 0-0 dei biancorossi sul campo del Savoia - Al Madami i rossoblù battono 2-0 la Sinalunghese

Torre Annunziata – Il tour de force del Monterosi, alla quarta partita negli ultimi dodici giorni, passa per il Giraud di Torre Annunziata contro il Savoia, una delle squadre più attrezzate del girone. La squadra di D’Antoni produce una partita di grande personalità che la porta a sfiorare il colpaccio nel finale in almeno tre occasioni.

Il primo tiro del match lo calcia Sivilla che costringe Esposito alla respinta, si salva poi la difesa oplontina che spazza via. Ancora Monterosi ed ancora Sivilla al 9’ ma il suo destro da posizione defilata viene alzato in angolo. La risposta del Savoia arriva al minuto 13 con una sassata dalla distanza di D’Ancora. E’ centrale e Salvato respinge. Ospiti di nuovo pericolosi su corner con la battuta bassa di Buono per il destro al volo di Sivilla alto.

Dopo 23’ finisce la partita di Pasqualoni. Al suo posto Piroli rimasto in panchina perché non al meglio della condizione. Al 40’ il Monterosi perde una palla a centrocampo, breack di Fornito che dopo trenta metri palla al piede di sinistro spizza la traversa. Si va al riposo sullo 0-0, un pareggio tutto sommato giusto dove però si è visto un Monterosi con grande personalità.

La poca incisività degli attaccanti del Savoia porta il tecnico bianconero Chianese ha cambiare tutto il reparto offensivo. Kyeremateng e Scalzone prendono il posto di Esposito e Caso Naturale.

Inizio con forcing per il Savoia che colleziona tre corner consecutivi. Al 19’ punizione dal limite per il Savoia battuta da Fornito che colpisce la testa di Piroli. Chianese alza il livello offensivo della squadra con l’ingresso di Depretis.

Sostituzioni anche per D’Antoni che getta nella mischia Sowe, Pellacani e Gemini al posto di Sivilla, Capodaglio ed Angeli. I padroni di casa provano il forcing finale. Al 33’st la migliore occasione per il Savoia con l’incornata di Depretis su cross di Tarascio che si spegne sopra la traversa a Salvato battuto. Al 35’st gran giocata di Pellacani per Sowe che viene neutralizzato prima da Esposito e poi da De Rosa che salvano i padroni di casa.

Savoia sbilanciato rischia ancora ma Vagnoni manca la battuta o l’assist decisivo a Sowe. Monterosi davvero vicina al colpaccio. Al terzo di recupero grande parata di Esposito sul piattone di Lucatti allo scoccare del 50’. Monterosi sfortunato perché poteva addirittura uscire dal Giraud con tre punti. La squadra di D’Antoni porta a casa un punto importante nel percorso campionato contro un Savoia costretto al quarto pareggio consecutivo.

Torna al successo invece la Flaminia, che al Madami supera 2-0 la Sinalunghese. A decidere l’incontro le reti di Sciamanna al 51′, con un tiro al volo su cross di Ferrara, e Fapperdue al 92′ con un colpo di testa.

21 febbraio, 2021