Viterbo - Dopo l'incidente non riusciva a camminare - Soccorso da un'ambulanza del 118

Viterbo – Motorino contro auto, ragazzo in ospedale.

Incidente, stamattina, al semaforo di viale Raniero Capocci, poco fuori da Porta Romana.

Intorno alle 11, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, un ciclomotore si è scontrato con un’automobile.

Un’ambulanza del 118 ha soccorso il ragazzo a bordo del motorino che, al momento dello l’incidente, era cosciente, ma non riusciva a camminare.

Ferito a una gamba, è stato portato all’ospedale Belcolle per le cure mediche.

20 febbraio, 2021