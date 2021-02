Viterbo - Incidente in via del Ghirlandaio - Sul posto 118 e polizia locale

Viterbo – Motorino contro auto a Santa Barbara.

Incidente nel pomeriggio in via del Ghirlandaio. Per dinamiche ancora in corso di accertamento un motorino e una macchina si sono scontrati.

Due le persone ferite ma non avrebbero riportato ferite gravi.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

19 febbraio, 2021