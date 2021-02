“Nel 2016 non fu doping, urine alterate”, archiviazione per Alex Schwazer

Bolzano - Il gip: "Non ha commesso il fatto"

Condividi la notizia:











Bolzano – Nel 2016 non fu doping, il campione di urina è stato alterato.

Alex Schwazer

È con la motivazione di “non aver commesso il fatto” che il gip di Bolzano ha disposto l’archiviazione del procedimento penale di primo grado a carico del marciatore Alex Schwazer. Il caso si riferisce al 2016, quando l’ex atleta azzurro era risultato positivo a un controllo anti-doping a sorpresa. In quell’occasione, Schwazer aveva ottenuto una squalifica a 8 anni per recidività, essendo l’atleta già risultato positivo al doping nel 2012.

A differenza però del 2012, quando Schwazewr aveva ammesso la violazione delle regole, nel 2016 l’atleta aveva fin da subito contestato l’esito del test e la successiva squalifica. A distanza di 5 anni, il gip di Bolzano ha dato ragione ad Alex Schwazer. Secondo il giudice, infatti, il campione di urine prelevato all’atleta è stato alterato al fine di farlo risultare positivo.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il caso Schwazer 2 era risultato non chiaro fin dall’inizio. Ad essere coinvolte nel caso anche l’Agenzia mondiale antidoping (Wada), la Federazione mondiale di atletica leggera (World Athletics, ex Iaaf) e il laboratorio antidoping di Colonia dove le provette del controllo sono rimaste dal 2 gennaio 2016 fino al febbraio del 2018, quando sono state consegnate alle autorità italiane.

Condividi la notizia:











18 febbraio, 2021