Trasporti - Dopo l'annuncio dell'ad Ferrovie interviene Enrico Melesecche, assessore regionale umbro alle Infrastrutture, sul futuro dello scalo viterbese

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Non una semplice fermata, a Orte la stazione diventerà ad alta velocità”. I treni veloci interessano l’alto Lazio ma anche l’Umbria e l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melesecche commenta così l’anticipazione dell’amministratore delegato Ferrovie sullo stop dei Frecciarossa nella Tuscia.

L’assessore svela qualche dettaglio in più, in attesa dell’annuncio ufficiale in conferenza stampa.

“Sembra che si tratti non di una semplice fermata – spiega l’assessore regionale umbro Melesecche – ma di un progetto infrastrutturale pesante che vede la stazione di Orte diventare stazione per l’alta velocità per cui, a valle dei lavori, partiranno treni direttamente da quella realtà che, come Terontola, è situata a pochi chilometri dal confine con l’Umbria e dai comuni di Terni e Narni”.

Se le indicazioni dell’assessore Melesecche troveranno conferma, si tratta di una svolta per Orte e l’alto Lazio.

“Le dichiarazioni dell’Ad del Gruppo Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, – sottolinea Melesecche – sono chiarissime e accolgono le richieste che la presidente Tesei ha avanzato per portare, dopo il Frecciarossa Perugia-Arezzo-Milano-Torino, anche lo stesso servizio alla parte dell’Umbria meridionale, che da Terni attende da anni le stesse opportunità”.

Per farlo, dall’Umbria sono stati tessuti rapporti con Orte e la regione Lazio. “Per conseguire questo brillante e importante risultato”.

Il responsabile regionale umbro alle Infrastrutture sottolinea anche come i treni veloci possano favorire nuovi investimenti e insediamenti produttivi.

“Come regione Umbria – osserva Melesecche – stiamo mettendo in programma fin d’ora un appuntamento con Battisti, insieme alla regione Lazio, con cui abbiamo forti interessi da sviluppare anche sul fronte autostradale, a cominciare dal completamento della trasversale Orte-Civitavecchia, il cui progetto esecutivo da troppi anni attende una definizione dopo vicende giudiziarie che ne hanno ritardato la realizzazione.

Il finanziamento è disponibile, l’attuale commissariamento che avevamo sollecitato alla ex ministra De Micheli ci auguriamo possa velocizzare l’iter di questa ulteriore realizzazione”.

L’ad Ferrovie Gianfranco Battisti ha anticipato l’arrivo dell’alta velocità a Orte in un incontro l’altro giorno, voluto dalla regione Lazio per fare il punto sulle infrastrutture.

“Nella logica di redistribuzione dei flussi e intercettazione di nuovi potenziali bacini ad alta attrattività – le parole di Battisti – nei prossimi giorni presenteremo un progetto che ormai è alle fasi di dettaglio, la nuova fermata a Orte dell’alta velocità, che andrà a intercettare un grande bacino del Lazio e dell’Umbria”.

Giuseppe Ferlicca

24 febbraio, 2021