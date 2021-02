“Non si vive di solo pane, anticipare riaperture musei, cinema e teatri in zone gialle”

Coronavirus - Vittorio Sgarbi sul nuovo Dpcm che dà il via libera solo a partire dal 27 marzo

Roma – “Continuare a tenere chiusi teatri, cinema e musei, oltre a non a vere alcun fondamento scientifico in relazione al rischio dei contagi dimostra solo un volgare disprezzo per il mondo della cultura e di quanti vivono attorno ad esso. Non si vive di solo pane”.

Lo dichiara Vittorio Sgarbi, deputato alla Camera. In una nota commenta così la bozza del nuovo Dpcm del Governo Draghi che consentirebbe l’apertura di teatri, cinema e musei nelle zone gialle solo a partire dal 27 marzo e nei cinema settimana”

“C’è una sorta di inaudito accanimento contro il mondo della cultura – spiega Sgarbi – e forse la ragione, senza tanti misteri, è da ricercare proprio nelle dure critiche che in questi mesi, uomini di teatro, cinema e musica hanno rivolto prima al Governo Conte e ora al Governo Draghi per la scellerata decisione di impedire ogni forma di espressione artistica. Un teatro di 1000 posti può benissimo ospitare uno spettacolo per 200 persone. Perché chiudere tutto?”

Aggiunge Sgarbi: “È terribile quando chi governa assume decisioni dettate dalla paura invece che dai dati scientifici. Le aperture di teatri, cinema e musei nelle zone gialle e nei fine settimana vanno anticipate subito”.

27 febbraio, 2021