Nuova ondata in Brasile, per l’Oms: “Una tragedia”

Coronavirus - Il direttore emergenze Ryan: "In aumento morti e contagi, un monito per tutto il mondo"

Brasilia – Il Brasile sta affrontando “una tragedia” a causa della “una nuova ondata” di Covid-19. Ad affermarlo è Mike Ryan, direttore emergenze dell’Oms.

La statua del Cristo del Corcovado in Brasile

Venerdì 26 febbraio il paese sudamericano ha registrato 65.169 nuovi positivi e 1.337 morti, mai così tanti in 24 ore da inizio pandemia. I casi totali registrati finora sono stati oltre 10 milioni e oltre 251mila i morti.

Il Brasile, ha spiegato Ryan, “deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemia non è finita e ogni rilassamento è pericoloso”.

Nel paese sono sempre più i governi regionali e municipali che adottano nuove e più severe misure, come il coprifuoco notturno e la chiusura delle attività. In particolare, gli stati di Paranà, Santa Catarina e Bahia tornano in lockdown totale da stasera, dopo che il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva negli ospedali ha superato la soglia critica.

27 febbraio, 2021