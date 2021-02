Nuova scoperta a Pompei, ritrovato un carro cerimoniale

Cultura - Il reperto è emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana

Pompei – Nuova grande scoperta negli scavi archeologici di Pompei. Si tratta di un grande carro cerimoniale. Ad annunciarlo il Parco archeologico di Pompei e la procura di Torre Annunziata. Il reperto è emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana, a nord di Pompei.

Si tratta di un grande carro cerimoniale a quattro ruote, con elementi in ferro, decorazioni in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, trovato quasi integro nel porticato antistante alla stalla dove già nel 2018 erano emersi i resti di 3 equidi, tra cui un cavallo bardato.

Un ritrovamento definito “eccezionale, non solo perché aggiunge un elemento in più alla storia di questa dimora, al racconto degli ultimi istanti di vita di chi abitava la villa, e più in generale alla conoscenza del mondo antico, ma soprattutto perché restituisce un reperto unico, mai finora rinvenuto in Italia, in ottimo stato di conservazione”.

“Pompei continua a stupire con le sue scoperte e così sarà per molti anni e con venti ettari da scavare”, commenta il ministro della cultura Dario Franceschini. “Ma soprattutto dimostra che si può fare valorizzazione, si possono attrarre turisti da tutto il mondo e, contemporaneamente, si può fare ricerca, formazione e studi”.

27 febbraio, 2021