Nuova sede di Federdipendenti

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Anche a Nepi arriva la sede territoriale Federdipendenti.

Siamo un’organizzazione sindacale riconosciuta a livello nazionale e oltre a tutti i servizi tradizionali, grazie all’apporto della struttura centrale e provinciale che garantisce tutte le iniziative come da statuto, come quello di centro assistenza fiscale Caf, di patronato e di sindacato, offre servizi localizzati a livello territoriale in vari settori.

La sede è in via Mazzini 2 ed è aperta di pomeriggio dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato si effettua l’orario dalle 9.30 alle 12.30.

Si riceve, in questo periodo, solo per appuntamento. Per la prenotazione si possono utilizzare i seguenti numeri di telefono 0761 152 39 70 oppure 324 619 41 65.

21 febbraio, 2021