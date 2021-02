“Nuovi punti vaccinali nella Tuscia, ottimo lavoro dell’Asl”

Salute - Il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre soddisfatto per la partenza delle strutture a Civita Castellana e Tarquinia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Viterbo accelera nella lotta al virus e con i due nuovi punti vaccinali di Civita Castellana e Tarquinia marcia spedita nella fase della vaccinazione di massa”. E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all’entrata in funzione di due nuovi punti di somministrazione del vaccino anti Covid under 55 nella sala Mice del centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana e nel centro diurno anziani in via delle Torri 60 a Tarquinia.

“Fondamentale per la Tuscia – aggiunge Astorre – l’ottimo lavoro di programmazione territoriale portato avanti dalla Asl di Viterbo e dal direttore generale Daniela Donetti. Serve fare presto e fare bene, per assicurare la maggiore copertura vaccinale possibile alla popolazione del Lazio”.

“Moltiplicare gli sforzi adesso – conclude Astorre – per battere il virus in velocit√†”.

Bruno Astorre

Segretario Pd Lazio

18 febbraio, 2021