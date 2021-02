“Oggi lo stato piange due figli esemplari, faremo ogni sforzo per far luce sull’accaduto”

Goma - Il ministro degli Esteri Di Maio dopo l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci

Roma – “Oggi è una giornata buia e molto triste per il nostro paese”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rompe il silenzio dopo l’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Morti in un attacco a Goma.

Il convoglio Onu colpito nell’attacco “Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e di un militare dell’arma dei carabinieri, Vittorio Iacovacci – scrive Di Maio -. Due servitori dello stato che ci sono stati strappati con violenza nell’adempimento del loro dovere. Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto”.

“Riferirò il prima possibile in parlamento per fare chiarezza su quanto accaduto – conclude -. Oggi lo stato piange la perdita di due suoi figli esemplari e si stringe attorno alle loro famiglie e ai loro amici e colleghi alla Farnesina e nell’arma dei carabinieri”.

22 febbraio, 2021