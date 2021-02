“Ottanta minuti alla grande, negli ultimi dieci la squadra non mi è piaciuta”

Sport - Calcio - Serie C - Taurino bacchetta la Viterbese nonostante il successo sul Palermo: "Dovevamo gestirla meglio nel finale" - Mercoledì la trasferta di Pagani: gialloblù senza Baschirotto, Bensaja, Palermo e Tounkara

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Vittoria giusta ma con un leggero amaro in bocca.

L’1-0 della Viterbese sul Palermo consolida la posizione di metà classifica della squadra laziale e la allontana in maniera quasi definitiva dalla lotta alla salvezza diretta.

Il gol di Adopo, il primo tra i professionisti, regala una dose ancor maggiore di tranquillità alla formazione gialloblù che si trova sempre più a ridosso della zona playout.

Nonostante questo Taurino si mostra soddisfatto a metà: il rigore sbagliato da Murilo c’entra poco mentre la gestione del risultato sul finale, contro un avversario rimasto prima in dieci e poi in nove, ha mandato su tutte le furie l’allenatore leccese.

“Negli ultimi dieci minuti abbiamo fatto errori che negli altri 80 minuiti non abbiamo commesso – spiega Taurino –. Questo mi fa arrabbiare e domani (oggi, ndr) ne parleremo con i ragazzi. Se vogliamo crescere e toglierci soddisfazioni dobbiamo essere lucidi in tutte le occasioni.

Abbiamo fatto ottanta minuti alla grande ma negli ultimi dieci la squadra non mi è piaciuta nella gestione della palla. Il Palermo aveva due uomini in meno e bisognava giocare in ampiezza: in questo modo avremmo trovato sempre una prateria davanti. Invece ci siamo ostinati a fare giocate individuali. Era una partita che potevamo chiudere prima del 90′ al di là del rigore sbagliato”.

Archiviati i festeggiamenti di ieri, la Viterbese tornerà in campo già da oggi per preparare l’impegno infrasettimanale di mercoledì sul campo della Paganese. Taurino non si fida e tiene alta la concentrazione dei suoi.

“Basta vedere i risultati ultimi della Paganese per capire che partita ci aspetta – conclude il tecnico –. Se non vogliamo incappare in brutte sorprese dobbiamo calarci subito nel match. Da domani (oggi, ndr) l’unico pensiero sarà la Paganese, che sembrava spacciata ma ha trovato animo e forza per invertire completamente il suo trend. Ci aspetta una battaglia sportiva vera e propria“.

Più di un assenza pesante già annunciata per i gialloblù: Baschirotto, Bensaja e Tounkara rimarranno ai box per squalifica mentre Palermo, uscito al 16′ per infortunio muscolare, difficilmente recupererà in tempo. Indipendentemente dai match di oggi, infine, i gialloblù rimangono all’11esimo posto solitario della classifica.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 28 febbraio

Viterbese – Palermo 1-0 (sabato)

V. Francavilla – Monopoli 1-2 (sabato)

Cavese – Potenza (rinviata)

Catanzaro – Ternana 2-1 (sabato)

Bari – Foggia 1-0 (sabato)

Turris – Casertana (sabato)

Vibonese – Catania

Bisceglie – Juve Stabia

Teramo – Paganese

Riposa: Avellino

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 49 25 14 7 4 41:20 21 Catanzaro 44 25 12 8 5 31:25 6 Catania 38 23 11 7 5 30:27 3 Foggia 36 26 10 6 10 27:30 -3 Teramo 35 25 8 11 6 26:24 2 Juve Stabia 34 25 9 7 9 26:27 -1 Palermo 33 26 8 9 9 27:27 0 Casertana 33 24 10 3 11 30:38 -8 Viterbese 32 26 8 8 10 25:28 -3 V. Francavilla 30 26 7 9 10 28:32 -4 Monopoli 30 25 8 6 11 29:35 -6 Turris 28 25 6 10 9 28:38 -10 Vibonese 23 24 4 11 9 24:28 -4 Paganese 22 24 5 7 12 20:34 -14 Potenza 21 24 5 6 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Federico Baschirotto, Murilo, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











28 febbraio, 2021