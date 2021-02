Il Partito socialista torna in Campidoglio

Roma - Comune - Con l'adesione della consigliera Cristina Grancio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi, sabato 20 febbraio, è stato ufficializzato, presso la direzione Psi Nazionale, il passaggio dell’onorevole Cristina Grancio, consigliera dell’assemblea capitolina, al Partito Socialista Italiano. Tale passaggio consente di costituire formalmente il gruppo “PSI – Partito Socialista Italiano”.

Il segretario metropolitano, Andrea Silvestrini, dichiara: “Tornare tra i banchi dell’aula Giulio Cesare con un proprio rappresentante, con il proprio nome e il proprio simbolo rappresenta un passaggio importante, non solo per noi, ma per tutta la sinistra romana che si rafforza. I cittadini saranno rappresentati in assemblea da una forza politica seria che ha come priorità il lavoro, l’ambiente, la cura della persona e il diritto alla casa.

Sono convinto che Cristina Grancio, consigliera competente e di grande dinamismo politico, saprà rappresentare al meglio le istanze socialiste. In vista delle prossime amministrative cittadine convergeremo le nostre forze intorno ad un progetto politico serio, per ridare a Roma la centralità che merita sia a livello nazionale che europeo”.

Cristina Grancio afferma: “Grazie al PSI che ha riposto tutta questa fiducia in me. Rappresenterò al meglio questo partito in consiglio comunale. Le ragioni che mi hanno spinta ad aderire al PSI hanno radici antiche. Un partito con più di 100 anni di storia che ha contribuito a rendere questo paese più libero, giusto e democratico.

Ne ho sposato i valori e su Roma il progetto politico. Ci aspetta nei prossimi mesi una bellissima sfida, quelle delle comunali, dove sapremo e dovremo dire la nostra. Ho condotto tantissime battaglie finora in questo mandato e continuerò ad andare avanti consapevole che, da domani, saranno le battaglie del PSI e di tutti i cittadini che penseranno di darci il loro sostegno per il bene di Roma.”

Il segretario nazionale PSI, Enzo Maraio, commenta l’importante adesione: “I socialisti ci sono e ci saranno sempre. Il PSI torna in Consiglio Comunale di Roma con una propria rappresentanza e il proprio simbolo. A Cristina Grancio, che da oggi appartiene alla nostra comunità, un grande in bocca al lupo. Faremo grandi cose, è un punto di partenza. Cristina ha esperienza, è preparata ed ha la marcia in più tipica delle donne.

Roma merita di essere governata al meglio ed i socialisti daranno il loro contributo di idee e proposte. La costituzione del gruppo socialista in Campidoglio dimostra che il partito è in crescita e che saremo centrali nella prossima tornata elettorale”.

20 febbraio, 2021