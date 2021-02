Partono gli Internazionali d’Italia, Lupino alla 15esima stagione della carriera

Sport - Motocross - Il pilota di Viterbo aveva debuttato nel mondiale nel 2007 - Domani in Sardegna la prima gara dell'anno

Riola Sardo – (a.c.) – Conto alla rovescia per l’avvio di stagione di Alessandro Lupino. Il pilota viterbese correrà domani la prima prova degli Internazionali d’Italia 2021 sulla pista di Riola Sardo, in provincia di Oristano.

Lupino, che ha da poco compiuto 30 anni, si appresta a disputare la quindicesima stagione della carriera da professionista. Il suo debutto nel mondiale motocross avvenne infatti nel 2007.

Gli Internazionali d’Italia, che Lupino vinse nel 2012 nella classe Mx2, solitamente arrivano alla vigilia della partenza del campionato del mondo e quasi tutti i piloti più forti utilizzano queste gare come prove generali per affinare la condizione fisica e tecnica prima dell’inizio dei gran premi.

Quest’anno, però, l’avvio del torneo iridato è stato posticipato a maggio a causa della pandemia di Covid e così, con ancora tre mesi di tempo per gli allenamenti, alcuni piloti (come Tony Cairoli o il campione del mondo in carica Tim Gajser) hanno deciso di non forzare i tempi e rinunciare alla gara di Riola Sardo.

Non sarà così per Lupino, che sarà regolarmente in pista e cercherà indicazioni importanti con la nuova moto e il nuovo team (la Ktm gestita da Mrt racing) su una pista considerata tra le più difficili d’Italia, per via del suo fondo sabbioso. Gli avversari di grande livello comunque non mancheranno, a cominciare dagli ex campioni del mondo Prado e Febvre, per cui ci sarà da sudare.

27 febbraio, 2021