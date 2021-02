Piazza WiFi Italia, con la Quercia e Fastello attivati anche gli ultimi due punti

Viterbo - L’assessora Salcini: “Da oggi in funzione tutti i 32 punti di accesso libero a internet nelle aree pubbliche del centro cittadino e delle frazioni del territorio comunale”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Attivi da questa mattina anche gli ultimi due punti free internet del progetto Piazza WiFi Italia, ovvero a piazza del Santuario a La Quercia e a Fastello, presso la ex scuola, oggi sede del centro ricreativo per anziani.

A darne notizia è l’assessore ai servizi informatici e alle politiche per l’innovazione tecnologica Ludovica Salcini, che nei giorni scorsi, insieme al sindaco Arena, aveva fornito aggiornamenti sui 32 punti di accesso libero a internet nelle aree pubbliche del centro cittadino e delle frazioni del territorio comunale.

“La fase di allestimento dei due nuovi punti è terminata – spiega l’assessore Salcini -. Da oggi sono in funzione tutti i dodici punti free internet previsti dal progetto Piazza WiFi Italia. Una novità rispetto a quanto recentemente anticipato. Il secondo punto previsto a San Martino è stato spostato su Fastello, dove inizialmente sembravano esserci problemi di connessione, oggi invece superati e risolti. E proprio con Fastello andiamo a completare la copertura Wi-Fi su tutte le frazioni del territorio comunale”.

Ai dodici punti free internet del progetto Piazza WIFI Italia si aggiungono gli altri venti del progetto WiFi4EU. Si ricordano alcuni dettagli tecnici riguardanti sia le modalità di accesso, sia i luoghi in cui è possibile connettersi liberamente:

il progetto WiFi4EU promuove l’accesso alla rete internet offrendo agli utenti registrati un servizio di connettività Wi-Fi nelle piazze, nei parchi, negli edifici pubblici e nei musei della città.

Per accedere alla rete WiFi4EU è necessario registrarsi nella home page a cui si è indirizzati automaticamente al primo accesso al servizio.

Questi i 20 i punti:

1. Valle Faul

2. Piazza G. Verdi

3. Piazza Martiri d’Ungheria

4. Teatro Unione

5. Via Ascenzi

6. Piazza della Morte

7. Piazza Unità d’Italia

8. Cortile Palazzo dei Priori

9. Palazzo dei Priori – primo piano

10. Museo Civico P.zza Crispi

11. Via Marconi

12. Via Cavour

13. Via San Lorenzo

14. Piazza del Plebiscito

15. Via Roma

16. Piazza Fontana Grande

17. Via Garbini, palazzo uffici comunali

18. Sala Regia

19. Sala del Consiglio

20. Piazza San Lorenzo

Il progetto Piazza WIFI Italia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nasce con lo scopo di consentire a tutti i cittadini l’accesso semplice e gratuito a internet attraverso una rete Wi-Fi diffusa in parchi, piazze e edifici pubblici.

La rete è utilizzabile gratuitamente e senza pubblicità, previa registrazione dell’utente al primo accesso. Attraverso il codice QR presente nei cartelli che segnalano i punti della rete Piazza WIFI Italia è possibile scaricare l’APP ed effettuare la registrazione. Terminata la procedura di registrazione ci si potrà connettere alla rete e ricercare tutti gli hotspot tramite l’apposito elenco o mappa.

Questi i 12 punti dove è possibile connettersi:

1. Piazza della Rocca (installazione interna a Porta Fiorentina)

2. Piazzale Gramsci (installazione esterna a Porta Fiorentina)

3. Prato Giardino 1 (installazione all’ingresso di Prato Giardino)

4. Prato Giardino 2 (installazione lato via di Prato Giardino)

5. Fastello – Ex scuola, sede centro ricreativo per anziani

6. Bagnaia – Piazza XX Settembre (installazione interna a EX Anagrafe)

7. Bagnaia Palazzo Gallo (installazione EX Uffici Comunali)

8. San Martino – Piazza Mariano Buratti (installazione Ufficio Anagrafe)

9. La Quercia – Piazza del Santuario

10. Grotte Santo Stefano – Piazza dell’Unità (installazione Ufficio Anagrafe)

11. Roccalvecce – Piazza Umberto I (installazione EX Scuola)

12. Sant’Angelo – Piazza Vittorio Emanuele (installazione locali Comunali).

Comune di Viterbo

17 febbraio, 2021