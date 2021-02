Potature e manutenzione alberature, interventi a San Martino al Cimino

Viterbo - Comune - Domani, 18 febbraio, a partire dalle 8, sarà vietato sostare in via Doria e in piazza Mariano Buratti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Potature e manutenzione alle alberature, domani 18 febbraio interventi a San Martino al Cimino. A tal proposito, a partire dalle 8, sarà vietato sostare in via Doria e in piazza Mariano Buratti.

Sul posto è già stata collocata l’apposita segnaletica.

A darne notizia è l’assessore al verde pubblico Enrico Maria Contardo, che aggiunge: “Oggi i lavori di potatura hanno interessato via Lorenzo da Viterbo. In fase conclusiva gli interventi a Roccalvecce, a breve la pulizia dei bordi stradali in via delle Province”.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2021