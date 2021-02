Firenze - Tragedia nella notte in pieno centro cittadino

Condividi la notizia:











Firenze – Precipita dal quarto piano, morto studente. La tragedia nella notte a Firenze.

Il giovane di 21 anni sarebbe precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro della città . Pare che non si trovasse nella sua abitazione, ma in quella di amici, come avrebbero appreso in un primo momento i carabinieri.

In corso accertamenti sulla dinamica.

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2021