Castiglione in Teverina – Precipita dal soppalco di casa, ferito.

Paura per un uomo di circa 60 anni di Castiglione in Teverina che, secondo le prime informazioni, sarebbe caduto da un soppalco dentro la sua abitazione. L’uomo avrebbe superato le protezioni del parapetto ed è caduto a terra, alcuni metri più in basso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle. Sembra che non sia in pericolo di vita.

A Castiglione in Teverina sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Montefiascone per far luce sulle cause dell’accaduto.

23 febbraio, 2021