Pretende di salire sul pullman senza biglietto, condannato a 9 mesi

Tribunale - L'imputato ha aggredito l'autista e dato un nome falso alla polizia - Smascherato dalle impronte

Il capolinea dei bus di Viterbo

Viterbo – Aggredisce l’autista del pullman che non lo fa salire senza biglietto e poi i poliziotti intervenuti in suo soccorso proseguendo lo show anche in caserma.

E’ successo il 12 novembre 2017 al capolinea del Riello. L’autista, dipendente del Cotral, è stato costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un aspirante passeggero che pretendeva di salire a bordo senza titolo di viaggio e di usufruire gratis del trasporto.

Il giovane, uno straniero, oltre a opporre resistenza scagliandosi contro gli agenti, avrebbe anche fornito false generalità per sottrarsi alle sue responsabilità.

E’ stato però tradito dalle impronte digitali, rintracciate sulle banche dati, che hanno permesso alla polizia di risalire in breve alla sua vera identità.

Ieri è stato condannato a 9 mesi dal giudice Giacomo Autizi.

19 febbraio, 2021